Créditos no bancarios a emprendedoras mexicanas, vital para su crecimiento.

CIUDAD DE MÉXICO.- En respuesta a la situación actual de nuestro país, el equipo de GINflex Insurance, filial de GINgroup que preside el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, el cual está integrado por profesionales enfocados en conocer los riesgos de la vida a los que sus clientes y colaboradores están expuestos, para asesorarlos y ofrecerles soluciones integrales que protejan lo más importante para ellos, son más que un bróker de seguros.

En estos momentos de contingencia, es importante resaltar que el Seguro de Gastos Médicos mayores que GINgroup otorga, cubre cualquier infección de vías aéreas provocadas por virus conforme a las condiciones contratadas.

Beyruti Sánchez, ocupado en apoyar a la población mexicana, ha desarrollado iniciativas agregando beneficios a su oferta de valor, para salvaguardar el bienestar de los mexicanos; y es en ese tenor, que a través de GINflex, se otorgan las coberturas para consultas médicas, estudios de laboratorio, medicamentos y hospitalización, hasta los límites contratados, para garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes cuentan hoy con dicho Seguro y sean diagnosticados con COVID-19, aplica Pago Directo o Reembolso según sea el caso.

GINflex Insurance, es un Agente de Seguros y de Fianzas, legalmente autorizado frente a la Comisión Nacional de Seguros, que cuenta con más de 25 mil clientes a nivel nacional, a los que otorga una cobertura integral y ahora, en esta contingencia, brinda apoyo a los que así lo requieran, para realización de prueba PCR, de acuerdo con el protocolo de salud establecido determinando así si es candidato a la misma.

Continúa leyendo:

GINgroup, comprometida con el empleo y el desarrollo del país

AMX/KMJ

The post GINflex personaliza su servicio en tiempo de contingencia appeared first on Almomento.mx.