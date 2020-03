GINgroup impulsando el desarrollo del potencial mexicano con MÉXICO TALENT HUB

El proyecto está contemplado para desarrollarse en nueve meses y, al término, los egresados contarán con el apoyo de GINgroup para postularse a empleos formales

Ciudad de México, a 11 de marzo.- Esta semana se ha dado a conocer esta inciativa con la que México tiene la oportunidad de convertirse en el país de la atracción del talento a nivel global, iniciando con el desarrollo del potencial mexicano y su retención a través de programas de educación y capacitación a los jóvenes que están en el último año de terminar su carrera. Para ello, lo que se propone es articular las habilidades y capacidades que está demandando el sector privado, no sólo las establecidas en México sino las de todo el mundo, y dotar de esas habilidades a la juventud mexicana, además de capacidades para que tengan una inserción laboral segura, con un salario digno y oportunidades para mejores condiciones de vida al culminar sus licenciaturas.

En este sentido, la propuesta de GINgroup, líder en la administración integral del talento humano, presidida por el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, se especializa en la capacitación de tecnologías emergentes, pues la demanda de estos empleos es alta y la remuneración es mayor, por lo que son importantes opciones para generar mayor bienestar para las familias mexicanas.

A nivel mundial, se han realizado varios intentos para atraer inversión a sus países y generar empleos, por lo que se ofrecen incentivos fiscales, infraestructura, subsidios; sin embargo, esto no genera una atracción de inversión estratégica, ya que el objetivo debe concentrarse en generar empleos de alto valor y bien remunerados, por lo que el verdadero argumento de atracción debe de ser un talento humano basado en el conocimiento, habilidades y capacidades de alto valor como es el sector de las tecnologías emergentes que impactan transversalmente en varios sectores de alto valor agregado: Empresas de base tecnológica, sector financiero, logística, industrias creativas, etc.

En este sentido, la propuesta es que el Gobierno de la República convoque a un concurso de becas de formación; cursos complementarios a la educación de la última etapa de la licenciatura de los jóvenes, los cuales tienen una tasa de inserción laboral del 80%, ya que el curso se trabaja de la mano con el MIT (Instituto Tecnológco de Massachusett) y las empresas de base tecnológica.

Para ello, se proponen tres niveles. El primero es abierto a todos los estudiantes que buscan el desarrollo de habilidades básicas en tecnología (e-commerce, desarrollo de página web, Community manager, diseño y etiquetado de imágenes, producción de video para aplicación en inteligencia artificial). El segundo, es el desarrollo de profundidad tecnológica media (Computación en la nube, desarrollo de video juegos, desarrollo de apps, marketing digital y programación básica: Python, SQL, Java C++); y por último, el tercer nivel que incluye un curso propedéutico en matemáticas de un mes, para estudiantes con bases de esta materia y habilidades con alta profundidad tecnológica (análisis de datos/big data, business analytics, inteligencia artificial, machine learning/Deep learning; realidad virtual e internet de las cosas).

El proyecto está contemplado para desarrollarse en nueve meses, por lo que al término de los cursos, los egresados contarán con el apoyo de GINgroup para postularse a:

Proyecto aplicado para desarrollar la solución a un problema de la vida real, como parte de un equipo supervisado por un experto de una universidad participante (ej. MIT).

Empleo en alguna de las empresas de base tecnológica participantes en el programa.

Prácticas profesionales en alguna de las empresas de base tecnológica en México para E.E.U.U. o Canadá.

Empleo en la administración pública en área de proceso de digitalización gubernamental.

Empleo en E.E.U.U. desde México.

Impacto positivo en el crecimiento de ingresos laborales, e inversión extranjera directa.

Cabe destacar que ésta, es una política pública en alianza con el sector privado y las universidades (triple hélice), dedicada a desarrollar el talento mexicano, retenerlo y atraer talento para hacer de México el país del talento.

The post GINgroup impulsando el desarrollo del potencial mexicano con MÉXICO TALENT HUB appeared first on Almomento.Mx.