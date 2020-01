GINgroup refrenda su compromiso con los Jóvenes Construyendo el Futuro

CIUDAD DE MÉXICO.— GINgroup, la compañía líder en la administración integral del talento humano, presidida por el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, mantiene su compromiso de apoyar al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2020, con el fin de seguir brindando oportunidades a la juventud mexicana a través de la integración al mundo laboral formal.

La empresa mexicana no dudó ni un sólo momento en formar parte de la iniciativa lanzada por el Gobierno Federal desde enero de 2019, donde el sector privado y público suman esfuerzos para favorecer a los jóvenes de entre 18 y 29 años, que carecen de una oportunidad de trabajo o de continuar con sus estudios.

Sin duda alguna, este año será crucial, pues este programa que ha beneficiado a más de 1 millón de becarios en 157 mil centros de trabajo, de los cuales, más del 70%, se ha capacitado dentro del sector privado, no sólo buscará la incorporación de jóvenes, sino que también, pretende que la generación que está por concluir su preparación, logre conseguir un empleo formal, o pueda seguir adelante con su formación académica, por lo que GINgroup respaldará en todo momento la propuesta lanzada por el Gobierno Federal en beneficio de los jóvenes mexicanos, tal y como lo ha hecho hasta el día de hoy, al abrir la puerta de 45 de sus empresas inscritas como centros de trabajo y contar con 41 planes de capacitación, de acuerdo con los perfiles de puestos de los vacantes, mismos que han sido registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cabe señalar que la compañía con más de 39 años de experiencia en el ámbito empresarial, se ha preocupado por generar una atractiva oferta de valor para los jóvenes que se encuentran bajo su tutela, basada en la información obtenida a través diversos estudios, y expertos en la materia, con el fin de satisfacer las necesidades de los beneficiarios, además de tener el total respaldo de la Universidad de Gestión e Innovación (UGiN) a través de la creación de un plan integral que permite desarrollar sus habilidades corporativas y así acrecentar sus competencias con el objetivo de que puedan desenvolverse dentro de un empleo formal, pues el universo laboral está en constante evolución y se debe asegurar que las próximas generaciones cuenten con el liderazgo necesario para contribuir al logro de un México más competitivo.

Por ello, es necesario mantener la cooperación entre el sector privado y el gobierno para garantizar a la juventud las herramientas que requerirán para laborar dentro de un mundo globalizado, que de manera acelerada, va generando una transformación en el ámbito laboral, creando grandes retos así como áreas de oportunidad, mismas que permitirán que nuestro país alcance un mejor desarrollo.

