GINgroup se suma a la serie de Copa Davis México, como aliado para el impulso del deporte en México

Ciudad de México, a 5 de marzo.- El Club Deportivo La Asunción, en Metepec, Estado de México, será la sede en donde este fin de semana se llevará a cabo la serie de Copa Davis México ante Finlandia; un evento organizado por la Federación Mexicana de Tenis, en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y en el que GINgroup, la empresa que preside el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, participa como aliado estratégico.

Durante la conferencia de prensa realizadas en el Auditorio de la CONADE y María Argentina, Metepec, en la que estuvieron presentes José Antonio Flores Fernández, presidente de la Federación Mexicana de Tenis; la Secretaria de Turismo del Estado de México, Evelin Osornio; la embajadora de Finlandia en México, Paivi Phojanheimo; el director del deporte de la entidad, Maximino Quintana; el director del Club La Asunción, Fernando Flores; y la Lic. Karina Velázquez Escudero, Socio Director de GINgroup, se dieron a conocer los pormenores del evento en el que verán acción los dirigidos por el capitán del equipo Copa Davis, el veracruzano Luis Díaz Barriga.

GINgroup, la empresa líder en la administración del talento humano, a través de la Lic. Karina Velázquez Escudero, manifestó su compromiso con el deporte en México, pues además de ser uno de los pilares con los que se rige la empresa de Beyruti Sánchez, es sin duda, un valor que se debe inculcar desde edades muy tempranas en beneficio de la salud de los mexicanos. Velázquez Escudero expresó su gusto por sumarse a estos eventos que favorecen e impulsan el deporte.

Se espera que, en dicho evento internacional, el equipo mexicano pueda sacar ventaja de jugar en tierras mexiquenses. “Jugar en el Estado de México, en Metepec, definitivamente es una de las ventajas que podemos utilizar siendo sede. También vamos a jugar en arcilla, lo cual creo también es una ventaja para los mexicanos. Vamos a aprovechar todos esos pequeños detalles en los que podamos ir sumando”, expresó José Antonio Flores. El equipo mexicano está integrado por; Gerardo López Villaseñor, Manuel Sánchez, Lucas Gómez, Santiago González, Miguel Varela y se incorpora también el juvenil mexiquense Orlando Alcántara 22 años. Finalmente, durante la presentación a medios, se informó el costo de boletos es de 400 pesos, la serie completa 800 y arrojará una derrama económica de 9 y 10 millones de pesos por los visitantes que acudirán al evento, este dato lo otorgó la secretaria de Turismo en la entidad, Evelyn Osornio Jiménez.

El horario y fecha de este evento son 6 y 7 de Marzo, a las 10:00 horas, en Club Deportivo la Asunción, en Metepec, Estado de México. Para mayores informes pueden consultar las redes sociales de la Dirección General de Cultura Física y Deporte @CUFIDE.Edomex.

The post GINgroup se suma a la serie de Copa Davis México, como aliado para el impulso del deporte en México appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin