Gobierno de México cumple compromiso de suministrar medicamentos a pacientes del Hospital Infantil “Federico Gómez”

CIUDAD DE MÉXICO.- Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, acudió esta mañana al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG), donde constató que este instituto cuenta con el 100 por ciento de abasto de medicamentos oncológicos, lo que garantiza el tratamiento de los pacientes pediátricos, y aseguró que no faltan ni faltarán medicamentos para niñas y niños con cáncer.

Acompañado por el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes Terán, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, Alcocer Varela encabezó una reunión con el director general del HIMFG, Jaime Nieto Zermeño, donde se pronunció por tener un mayor acercamiento entre las autoridades del sector salud y de este hospital, para cumplir de manera oportuna y eficiente con la atención a las niñas y niños con cáncer que se atienden en este nosocomio.

El titular de Salud señaló que los medicamentos adquiridos como parte del proceso de compras consolidadas, coordinado por la Oficialía Mayor de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Salud, ya fueron entregados al hospital.

El día de ayer, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” fue abastecido con un total de 449 cajas de vincristina, medicamento esencial en el tratamiento de padecimientos oncológicos, y se informó a los padres de familia de niños con cáncer, pacientes de dicho hospital, que el suministro de medicamentos estaba totalmente cubierto, pese al incumplimiento por parte del proveedor que tiene contrato vigente para suministrar al Hospital Infantil.

El director del HIMFG agradeció el esfuerzo que el Gobierno de México por medio de la CCINSHAE, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda, para proveer los medicamentos oncológicos, supliendo el incumplimiento de la entrega de quimioterapias de la empresa SAFE que cuenta con un contrato trianual y que ya ha sido sancionada.

Es importante mencionar que las secretarías de Salud y de la Función Pública emprenderán las indagaciones correspondientes para detectar cualquier anomalía en la dotación y aplicación de tratamientos a pacientes.

La propuesta de gratuidad en el tercer nivel es una instrucción presidencial y ha sido comunicada por parte del titular de la CCINHSAE, Gustavo Reyes Terán a directores de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad.

