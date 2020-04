¡Gracias Extra! Hoy tenemos una cita para aplaudirle a los trabajadores de la salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este 2020 como el Año del Personal de Enfermería y de Partería y como una extraña coincidencia, desde enero, el personal de la salud ha demostrado la importancia de su trabajo para la humanidad enfrentando en primera fila la pandemia global de coronavirus.

Y pese a que lamentablemente algunos trabajadores de la salud han sido agredidos por personas ignorantes que no reconocen su valor, la mayoría de las personas en el mundo están agradecidas con estos héroes verdaderos que arriesgan su vida todos los días para salvar las de los demás.

Y decir gracias, a veces no es suficiente, pero… ¿qué te parece si les damos un fuerte aplauso todos juntos a la misma hora?

‘Gracias Extra’ es la iniciativa de cerveza Corona que invita a la población mexicana a reconocer, aplaudir, agradecer y celebrar la labor de todo el equipo médico que está peleando con toda la garra en contra de este virus.

¿Qué tengo qué hacer?

Todos los días, en punto de las 21:00 hrs. a partir de este viernes 24 de abril, desde tu casa, tu patio, tu balcón, o donde sea que estés, Corona busca con esta acción que nuestro país retumbe al unísono para que nuestro agradecimiento se escuche desde Tijuana hasta Cancún.

#GraciasExtra 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/TkQzIbm6Go

— Corona MX (@Corona_MX) April 24, 2020

Pero también puedes dejar tu reconocimiento en el hilo del siguiente tuit en el que Corona ha colocado el nombre de valientes trabajadores de la salud que han dejado a sus familias y hogares para ayudar en este momento tan crítico que está pasando la humanidad.

“Menciónalos porque todos merecen ser aplaudidos”, dice CoronaMX.

Mándale #GraciasExtra a ese profesional de la salud por ser el verdadero héroe de hoy. Agrega el #GraciasExtra y 👏 y si no encuentras el apellido, menciónalo porque todos merecen ser aplaudidos. pic.twitter.com/fM6yJD6Jk5

— Corona MX (@Corona_MX) April 24, 2020

Pero Grupo Modelo no solamente reconoce la labor de los médicos, enfermeras, paramédicas y camilleros con aplausos; también dice gracias por medio de la donación de 300 mil botellas de Gel Antibacterial producidas en sus propias fábricas, 600 mil botellas de agua purificada y su alianza con la Cruz Roja que incluye la compra de artículos para protección, guantes, caretas, mascarillas y trajes especiales.

Haz 🔁 Rt si eres de los que saben que esos héroes merecen un gran #GraciasExtra y mucha ayuda por luchar #PorNuestroMéxico en los hospitales y las calles del país. pic.twitter.com/1fKAM2XOTj

— Corona MX (@Corona_MX) April 24, 2020

Recuerda, todos los mexicanos tenemos una cita, en punto de las 21:00 horas, para decir ‘Gracias Extra’ esos héroes que viven entre nosotros.

