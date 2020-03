Granizada derrumba techo de tres naves en la Central de Abastos

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este sábado se registro una fuerte granizada en la zona oriente de la Ciudad de México que provocó el colapso del techo de tres naves en la Central de Abastos en Iztapalapa.

Se trata del área de hortalizas y flores y hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas, según David León, coordinador nacional de Protección Civil. Aunque algunos medios que se encontraban en el lugar han dicho que hay, por lo menos, dos personas afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que fueron afectados, al menos, 2 mil locales pequeños.

Tenemos derrumbe de techo en la central de abastos . Aproximadamente 6 naves es el último reporte .Equipos de emergencia laboran. pic.twitter.com/fSdI3GGktv

— Emergencias Unidas (@codigo75) March 22, 2020

A través de la cuenta de Twitter de la Central de Abastos informó que en el lugar de los hechos ya se encuentra el personal de Protección Civil y Seguridad y el cuerpo de Bomberos.También los mismos comerciantes se encuentran ayudando a limpiar las instalaciones de la zona afectada.

Los trabajos de limpieza continúan. El mercado de Flores y hortalizas fue lavado y desinfectado. Agradecemos la colaboración de todos los comerciantes. Instalaciones limpias son instalaciones seguras para nosotros y los visitantes. pic.twitter.com/CKdDq9TGJC

— Central de Abasto CDMX (@CdeAbastoCDMX) March 22, 2020

