Gustavo A. Madero también implementará “Ley Seca” por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— La alcaldía Gustavo A. Madero anunció que implementará “Ley seca” a partir de este jueves para evitar contagios de Covid-19 y prevenir la violencia intrafamiliar derivada por el consumo de alcohol.

A través de un comunicado, la demarcación detalló que los días 23, 24, 25, 26 y 30 de abril, así como 1, 2 y 3 de mayo, no se van a vender bebidas alcohólicas en esta demarción, donde habitan 1.2 millones de habitantes.

Ley seca en la Gustavo A. Madero. La violencia vs las mujeres está muy relacionada con el alcohol. Y dado que la violencia aumentó en marzo; a ver si ponen atención otras entidades. pic.twitter.com/9aOI1ueFNb

“El Gobierno de la Alcaldía ha decidido instaurar medidas más rigurosas en beneficio de toda la comunidad de Gustavo A. Madero, ante la declaratoria de la Fase 3 por la epidemia de Coronavirus, con la finalidad de disminuir el consumo de bebidas alcohólicas entre la comunidad y eliminar fiestas clandestinas.

“Esta medida busca también garantizar la seguridad y tranquilidad fuera y dentro de los hogares maderenses, ya que la Fiscalía Desconcentrada en Gustavo A. Madero, ha iniciado un número importante de carpetas de investigación por violencia familiar, donde el consumo de alcohol ha sido un factor importante en estos casos”, indicó la alcaldía, encabezada por Francisco Chiguil.

De acuerdo con El Universal, la alcaldía Gustavo A. Madero ha identificado las 11 colonias con más personas contagiadas por Covid-19 en la demarcación. Entre ellas está Magdalena de las Salinas, Gertrudis Sánchez, San Juan de Aragón Sexta Seccion y Santa Rosa.

Con ello se suma a Milpa Alta, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Xochimilco como los territorios que implementaron esta disposición.

