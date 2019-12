Habrá caída de nieve en algunos estados del país

ESTADO DE MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que debido al frente frío número 24, para este lunes se prevén lluvias, niebla y nieve en algunos estados de la República mexicana.

Podría haber aguanieve en las partes altas que rodean el Valle de México y en el Estado de México, así como posible caída de nieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional, informó que el ambiente se mantendrá muy frío en la mayor parte de México con heladas en el norte y centro del país.

También se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz.

Par las próximas horas se prevén #Lluvias dispersas en #Hidalgo, #Puebla, #EdoMéx y #CDMX, así como ambiente #Frío en gran parte de la región del centro de #México https://t.co/uhhD4zlNqm pic.twitter.com/e8AC1d5vjX

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2019



