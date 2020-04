HBO lanza contenido gratis para todo México durante la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- Como una manera de apoyar a los mexicanos que se encuentran haciendo cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, la cadena de televisión HBO anunció que abrió parte de su catálogo completamente gratis. ¡Así como lo lees!

¿Cómo puede acceder a la plataforma de HBO?

Para acceder a este contenido gratuito lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de HBO Go en tu teléfono, crear un usuario y listo.

Si tienes computadora o si lo tuyo es usar un navegador, también puedes entrar a hbolatam.com y acceder desde ahí las series de HBO.

This just in: @biglittlelies is now available to stream for free. Watch every episode on HBO NOW and HBO GO — no subscription required. For more free series, movies, and documentaries, check out the link in our bio. #StayHomeBoxOffice

A post shared by HBO (@hbo) on Apr 10, 2020 at 11:05am PDT

¿Qué contenido estará disponible?

Tal vez no será posible que veas Game of Thrones o Chernobil, pero HBO tendrán disponibles otras opciones que forman parte de las series más vistas de hoy en día como: The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, Euphoria (primeros capítulos) y toda la primera temporada de Prófugos. Nada mal, ¿no crees?

Estos contenidos se mantendrán gratuitos hasta el último día de abril. En mayo ya será necesario que te suscribas, así que no lo pienses más y dale a la maratoneada de tus series favoritas en HBO.

