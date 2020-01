Hijo de “El Chapo” regala juguetes a niños

CULIACÁN, SINALOA.- El hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ‘El Chapito’ repartió juguetes a los niños por el Día de Reyes.

En su comunidad se dio a la tarea de entregar juguetes a niños por ser el Día de Reyes, para no dejar ningún niño sin regalo.

Los juguetes que se entregaron tenían en etiquetas con las iniciales de su padre, Joaquín Guzmán Loera (JGL), los juguetes que se entregaron en la noche.

En la supuesta cuenta de Instagram, Iván Archivaldo, se compartieron imágenes de los regalos que se dieron, sin embargo esta cuenta no ha sido confirmada nunca.

