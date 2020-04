QUINTANA ROO.- Los centros de hospedaje en Bacalar, Quintana Roo, no efectuarán reembolsos en las reservaciones para Semana Santa, sin embargo, ofrecerán hasta un año de disponibilidad para que los turistas puedan reprogramar sus estancias.

Los hoteleros decidieron implementar este plan económico ante el desplome de ocupación hotelera por la contingencia sanitaria del Covid-19.

El representante de los hoteleros, Enrique Bautista, confirmó que en estos momentos la ocupación hotelera es de apenas un 10 por ciento y continúa a la baja.

Te recomendamos: Restringen navegación en la laguna de Bacalar los miércoles

En la actualidad, Bacalar tiene una oferta hotelera de más de 350 habitaciones en 35 centros de hospedaje, las cuales estimaban una reserva del 90 por ciento para Semana Santa.

Asimismo, Enrique Bautista anunció que debido a la situación más del 70 por ciento de los empleados recibieron vacaciones anticipadas y se implementaron recortes en áreas de limpieza y aquellos contratos temporales por tres meses que se habían firmado para atender la demanda turística durante la Semana Santa.

Continúa leyendo:

Crece el hospedaje no regulado en Bacalar

AM.MX/vgs

The post Hoteles de Bacalar no harán reembolsos en reservaciones de Semana Santa appeared first on Almomento.Mx.