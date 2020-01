Inauguran Centro Integrador del Gobierno Federal en la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO.— A partir de este viernes, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc podrán acudir al Centro Integrador del Gobierno Federal, ubicado en Aldama y Mina, colonia Buenavista, para atender todo lo relacionado con los programas prioritarios implementados desde la Presidencia de México.

Desde los programas Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Tandas para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro; niños y niñas hijos de madres trabajadoras, y jefas de familia, entre otros, serán los que se atiendan en la nueva sede.

El nuevo espacio fue inaugurado en un acto encabezado por María Cristina Cruz Cruz, delegada estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal y por Néstor Núñez López, alcalde en Cuauhtémoc.

Se realizó la inauguración del Centro Integrador «Alcaldía Cuauhtémoc», también se reconoció a servidores de la nación que se han caracterizado por su entrega y compromiso para con la ciudadanía. #GobiernoDeMéxico #AlcaldíaCuauhtémoc #EnEquipo #PorUnaVidaDigna pic.twitter.com/R74p65g1Y9

“Será un gran lugar para que residentes y transeúntes de la alcaldía Cuauhtémoc puedan venir a tener contacto con el Gobierno de la República y sin lugar a dudas será la casa de las y los servidores de la nación (las personas encargadas del trato directo y atención con los beneficiarios)”, afirmó Néstor Núñez.

Reconoció el trabajo de estos servidores realizaron el año pasado, así como la labor de equipo llevada a cabo entre diferentes autoridades del Gobierno Federal, de la Ciudad de México, así como del Poder Legislativo para trabajar en un mismo plan enfocado en el bienestar de la ciudadanía.

Con enorme gusto acudí hoy a la Inauguración del Centro Integrador en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuya operación facilitará el acceso a los programas sociales del Gobierno federal como pensiones para adultos mayores y becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. pic.twitter.com/VvjIf2JaF7

Por su parte, María Cristina Cruz detalló que el Centro Integrador en la Cuauhtémoc es el número 45 de una meta de 100 en toda la Ciudad de México, mismos que tienen entre sus objetivos, la atención directa con los beneficiarios y evitar intermediarios.

Mientras que José Manuel Oropeza Morales, subdelegado regional del Programa para el Desarrollo en Cuauhtémoc, resaltó que el sitio reforzará el trabajo que desde hace más de un año se realiza en el territorio por parte de servidores de la nación; y que continuarán las visitas domiciliarias que se hacen día con día.

