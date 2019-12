Invita Agricultura a turistas y connacionales a conocer qué alimentos pueden ingresar a México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se suma a los esfuerzos de diversas dependencias del Gobierno de México para que durante la temporada de fin de año los vacacionistas nacionales y extranjeros tengan seguridad, protección, orientación y facilidades para que su ingreso a territorio nacional sea ágil.

A fin de cumplir con este compromiso, oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) llevan a cabo labores de inspección en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos del país para evitar el ingreso de mercancías que pudieran ser portadoras de plagas o enfermedades no existentes en México, que representarían afectaciones al patrimonio agroalimentario nacional.

De igual manera, estos mecanismos operan en las terminales de autobuses de las fronteras norte y sur de México, que son puntos de ingreso de turistas con productos alimentarios no permitidos o que representen un riesgo para la producción de alimentos de origen vegetal y animal.

La dependencia de Agricultura subrayó que para tener éxito en estas labores es indispensable la colaboración de la sociedad, por lo que la invita a informarse y declarar, en los puntos de ingreso al país, los productos agroalimentarios que trae consigo.

El Senasica hizo hincapié en la importancia de que la población informe a sus familiares, que visitan México durante la temporada decembrina, sobre los productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero que están regulados o prohibidos para ingresar a nuestro país.

Con este fin, es importante visitar la página electrónica del Senasica www.gob.mx/senasica, en la que hay información sobre los productos que pueden transportar libremente y los que definitivamente están prohibidos para su ingreso al territorio nacional, para lo cual el Senasica pone a disposición la información necesaria en https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/informacion-para-viajeros-193524

Las personas que viajan con gatos o perros desde países diferentes de Estados Unidos y Canadá deben traer a la mano el certificado de salud del animal expedido por un médico veterinario, con no más de 15 días de vigencia, que incluya nombre del dueño de la mascota, dirección del país de origen, dirección de destino en México, vacuna contra la rabia vigente y tratamiento aplicado por un médico veterinario contra parásitos internos y externos en un periodo no mayor a seis meses. Pueden consultar la información completa en https://www.gob.mx/senasica/documentos/informate-y-consulta-los-requisitos-194242?state=published

En el caso de perros y gatos procedentes de Estados Unidos y Canadá el usuario debe contactar al personal oficial del Senasica, quien realizará una inspección física de la mascota para verificar que no presente signos de enfermedad infectocontagiosa, heridas frescas o en proceso de cicatrización, que esté libre de ectoparásitos y garrapatas. La información está disponible en la liga: https://www.gob.mx/senasica/documentos/si-viajas-con-tu-mascota-194177?state=published.

Los productos permitidos son aquellos que puede ingresar el pasajero para uso personal, para lo cual deben venir en empaque íntegro, etiquetado en español o inglés, entre otros, con el sello de la autoridad sanitaria del país de origen, procedente de plantas autorizadas por la Secretaría, siempre y cuando el Oficial del Senasica no detecte riesgo sanitario alguno.

Entre ellos se encuentran: tabaco deshidratado, café tostado, especias envasadas o empaquetadas, hierbas secas medicinales, frutas y legumbres en conserva o cocidas, y frutas secas sin semillas.

Los productos prohibidos son aquellos que por ningún motivo pueden ingresar a nuestro país por el alto riesgo sanitario que representan. Destacan alimentos de elaboración casera o artesanal; alimentos o premios para mascotas con contenido de origen rumiante; harinas de origen animal; quesos frescos; carne fresca de cualquier especie, enlatada, refrigerada o congelada de cerdo, ave o res; crustáceos crudos o secos en cualquier presentación, y tierra, plantas, flores, paja, heno o palma.

El estatus fito y zoosanitario de los países se modifica constantemente, derivado de lo cual las disposiciones antes mencionadas pueden cambiar de un momento a otro, por lo que se sugiere a los turistas que cada vez que viajen al extranjero, consulten la página de Senasica, www.gob.mx/senasica.

Adicionalmente, para facilitar el ingreso de connacionales provenientes de Estados Unidos el Gobierno de México opera el Programa Paisano, con la participación de más de 20 instituciones, para lo cual edita la Guía Paisano, que en las páginas 6, 7, 8 y 9 de la sección “A tu Ingreso a México”, contiene información sobre las mercancías que regula Agricultura. La información está disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447413/A_TU_INGRESO_A_MEXICO.pdf

Para acompañar al Programa Paisano, la Secretaría de la Función Pública puso en marcha acciones de acompañamiento con el fin de promover y facilitar las denuncias de abusos, y sancionar a las autoridades denunciadas, así como registrar y transparentar las quejas, a fin de disuadir los actos de corrupción; para ello, diseñó la aplicación móvil denominada “Denuncia Paisano”, que, puede descargarse a través de la página del Senasica https://www.gob.mx/senasica/es/videos/te-presentamos-la-app-denuncia-paisano y está disponible para las plataformas iOS y Android.

