Invitan a consumir en mercados de la Cuauhtémoc para fortalecer la economía local

CIUDAD DE MÉXICO.— El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, exhortó a los vecinos de la demarcación a que consuman en los centros de abasto con los que cuenta la alcaldía. Actualmente 27 mercados están abiertos y abastecidos.

El objetivo de la administración de Núñez López es fortalecer e impulsar la economía local, de forma que los consumidores se beneficien de una amplia gama de productos frescos como verdura, frutas y carnes, así como productos de limpieza y desinfección como toallas húmedas, Lysol, cloro, cubrebocas, gel antibacterial, jabón para manos, papel higiénico, entre otros.

De los centros de abasto abiertos, cinco de ellos ofrecen servicio a domicilio: San Juan Pugibet (Centro) 5536768655; Melchor Ocampo Medellín (Roma Sur) 5518969852; Abelardo L. Rodríguez (Centro) 5564366075; San Juan de los Arcos de Belén (Centro) 5512 4146, y el Martínez de la Torre (Guerrero) 5549952256.

Entre los mercados que permanecen abiertos, destacan: el Tepito Zona, en la colonia Morelos; el Lagunilla Zona, Lagunilla San Camilito, San Lucas y San Juan Arcos de Belén y López, en la colonia Centro; así como el 2 de Abril, en la Guerrero; además del San Cosme, en San Rafael; la Dalia y Bugambilia, en Santa María la Ribera.

Con “En equipo desde casa”, la alcaldía Cuauhtémoc invita a los vecinos a localizar su mercado más cercano en la siguiente liga: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/equipo-desde-casa/ .

