IPN pone a disposición de su comunidad la sección en línea “Así me desaburro”

CIUDAD DE MÉXICO.- Para contribuir a que alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación tengan la oportunidad de consultar múltiples temas de esparcimiento y culturales, durante este periodo de emergencia sanitaria y distanciamiento social por el COVID-19, el Instituto Politécnico Nacional creó la sección Así me Desaburro dentro de la página web elementosdeaprendizaje.ipn.mx/

Este espacio virtual, que también puede ser consultado por la población en general y que busca coadyuvar en el desarrollo de habilidades blandas, está subdividido en cinco áreas generales de esparcimiento, entre las que se encuentran cultura, deporte, entretenimiento, ciencia y capacitación.

Cada una de estas secciones ofrece a los usuarios disfrutar de visitas a museos nacionales e internacionales, tener viajes de manera virtual a diferentes partes del mundo, hacer consultas en bibliotecas de otros países, descargar libros y audiolibros, así como realizar gimnasia y yoga en la comodidad de su hogar y apoyar al #QuédateEnCasa.

En el sitio de Cultura se cuenta con el acceso a las actividades de la Dirección de Difusión Cultural del IPN, una amplia variedad de museos tanto nacionales como internacionales, bibliotecas digitales, libros electrónicos y audiolibros, así como la posibilidad de visitar galerías de arte de manera virtual.

La sección de Deportes contiene diferentes disciplinas que se pueden realizar a distancia como yoga y gimnasia, además de consultar y volver a vivir eventos deportivos como la final de Futbol Americano Colegial 2019, Poli vs Poli.

El área de Entretenimiento pone al alcance de los visitantes la Radio IPN y Canal Once en Línea, además de música, conciertos a salas de cine, viajes virtuales y diversas recetas de cocina fáciles y prácticas para preparar en casa, también se cuenta con una sección de juegos y manualidades.

La parte dedicada a la Ciencia ofrece un conjunto de espacios de aprendizaje de las ciencias y accesos a grandes laboratorios como la NASA y consejos de investigaciones científicas en el mundo.

La sección de Capacitación permite consultar diversas plataformas de capacitación internacionales y de aprendizaje de temas de educación complementaria como idiomas.

Cabe señalar que la sección Así me Desaburro cuenta con alrededor de 3 mil visitas a raíz de su puesta en marcha, este 8 de abril.

