Italia cierra todos los negocios, excepto farmacias y de alimentos, por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— Italia dio un paso más para tratar de contener a la epidemia de coronavirus. Este miércoles, el primer ministro, Giuseppe Conte, anunció que todas las tiendas, con excepción de farmacias y de comestibles, permanecerán cerradas en todo el país.

A través de un video emitido en directo en su cuenta de Facebook, el ministro Conte agradeció la cooperación de la ciudadanía ante las restricciones sociales y de viajes sin precedente que entraron en vigor este martes. Sin embargo, agregó, Italia debe “dar otro paso” cerrando todos los comercios y negocios.

Deberán cerrar los locales comerciales como bares, restaurantes, peluquerías, centros de estética y otro tipo de negocios similares en los que no se ofrezcan bienes de primera necesidad. Durante este miércoles, varias regiones, como Lombardía —la que tiene, con diferencia, mayor número de contagiados—, presionaron al Gobierno para apretar la cuarentena ligera que hasta ahora regía en Italia.

Hasta el momento, estaba permitido salir de casa por motivos laborales, de salud o por otras causas de urgencia como hacer la compra de productos de primera necesidad. Y los bares y restaurantes podían abrir con algunas limitaciones y solo hasta las seis de la tarde. Habían cerrado solamente los gimnasios, las discotecas y los museos y centros culturales.

Sin embargo, a partir de ahora se intensifican las restricciones. Giuseppe Conte no precisó cuánto tiempo estarán en vigor las restricciones. Pero sí ordenó priorizar el teletrabajo y aseguró que el sector industrial continuará funcionando, siempre y cuando en las fábricas se tomen las medidas de prevención adecuadas.

También seguirán funcionando los transportes para garantizar que las personas que trabajan en sectores prioritarios puedan desplazarse. Los bancos continuarán con su actividad y podrán abrir también los quioscos, con restricciones, para garantizar el derecho a la información. Las actividades agrícolas continuarán en vigor.

“Estemos distanciados hoy para poder abrazarnos mañana”, resumió el ministro Conte, quien aseguró que Italia “está dando un ejemplo de rigor y resistencia al mundo”.

Las estrictas restricciones a la vida diaria son un nuevo plan del Gobierno para responder a la creciente crisis de salud, en la que el número de casos en el país se ha disparado de tres a 12 mil 462 en menos de tres semanas.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles al brote de coronavirus Covid-19 como una pandemia. “Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus, pero nunca antes hemos visto también una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”, resaltó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo.

