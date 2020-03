Italiano viola la cuarentena… solo por jugar Pokémon Go

CIUDAD DE MÉXICO.— Un joven italiano fue detenido por las autoridades, luego de salir las calles a jugar Pokémon Go pese a la cuarentena establecida por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Italia es uno de los países más afectado por casos de coronavirus en el mundo. Lo que ha ocasionado que las contingencias y las cuarentenas sean especialmente estrictas como medida preventiva con la propagación del virus.

El detenido, un hombre de 31 años, fue arrestado mientras deambulada con el celular en la mano por las calles de San Fermo, provincia de Como en Italia. Y no sólo eso, sino que iba en compañía de su hija pequeña.

Cuando los oficiales se acercaron para preguntarle el motivo de su estadía por las calles, el contestó: “Tengo que atrapar el Pokémon“. Aunque se desconoce con exactitud cuál era ese pokémon que tanto esperaba atrapar el italiano.

La respuesta fue desestimada por los oficiales, quienes le arrestaron luego de considerar que el aficionado no se encontraba en las calles realizando alguna actividad de importancia como salir para comprar comida, víveres o acudir la trabajo.

En tanto, Niantic, la empresa desarrolladora del juego, ya había anunciado medidas y cambios en Pokémon Go para evitar que los usuarios salieran de sus hogares y continuaran jugando bajo su techo. Por ejemplo, había cancelado todos los eventos colectivos, las misiones de recolección, así como todas las excursiones y peleas en gimnasios.

No está claro si el hombre fue arrestado y puesto en encierro, o si solamente se hizo acreedor a una multa, pero este caso se unió a otros similares que han ocurrido en otras partes del mundo, como el de un español que intentó saltarse la cuarentena vestido de dinosaurio.

