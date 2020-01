Iztapalapa anuncia programa “2020–Auxilio Escolar”

CIUDAD DE MÉXICO.— Como parte del programa “2020–Auxilio Escolar”, la alcaldía Iztapalapa echó a andar una brigada ciudadana en todos los plantes de educación básica de la demarcación, los cuales tienen el objetivo de auxiliar a los estudiantes en la prevención de delitos y de accidentes viales.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, indicó el programa responde a una de las demandas más sentidas de los habitantes de Iztapalapa, que es contar con vigilancia exterior en los planteles educativos en los horarios de entrada y salida de los estudiantes; por ello, será la primera alcaldía que contará con este modelo de vigilancia ciudadana al exterior de las escuelas.

El objetivo del programa #2020AuxilioEscolar es que las niñas y los niños puedan ejercer su derecho a la educacion de manera segura y en un ambiente de convivencia pacífico, así como terminar con las violencias que se sufren al interior y al exterior de las escuelas. pic.twitter.com/1DDxoQUOYH

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 8, 2020

De acuerdo con El Universal, en un principio serán mil 500 brigadistas, 300 de ellos serán representantes de la Dirección de Participación Ciudadana de la alcaldía, mientras que el resto serán padres de familia y vecinos, quienes contarán con radios para requerir la presencia de policías o servicios de emergencia, así como chalecos, silbatos y paletas de tránsito.

Brugada Molina resaltó que también se reforzará la atención al exterior de las escuelas con énfasis en el alumbrado público, para iluminar el camino de los estudiantes, así como en la poda de árboles y el mejoramiento de imagen de los inmuebles.

A la par, reforzaremos la atención al exterior de los planteles de educación básica con énfasis en el alumbrado para iluminar el camino de niñas y niños para llegar y salir de la escuela; clareo de arboles y mejoramiento de la imagen de los inmuebles. #2020AuxilioEscolar pic.twitter.com/r5JKJiVnvc

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 8, 2020

Además, se colocarán cámaras de videovigilancia afuera de los planteles que actualmente no tengan y se dará mantenimiento a las que ya hay. Se buscará prevenir el narcomenudeo en inmediaciones de las escuelas, sobre todo en secundarías; y se buscará organizar el tránsito en los colegios.

“El objetivo del programa es que las niñas y los niños puedan ejercer su derecho a la educación de manera segura y en un ambiente de convivencia pacífico, así como terminar con las violencias que se sufren al interior y al exterior de las escuelas”.

