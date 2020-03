“Jornada Notarial 2020” también llega a Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO.— La alcaldía Tlalpan, en coordinación con la Dirección de Regularización Territorial de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios, inauguró la “Jornada Notarial 2020”, la cual estará disponible hasta el viernes 6 de marzo.

Durante la inauguración en la explanada de la demarcación, la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, expresó que esta jornada sirve para dar “certeza jurídica a la población en trámites que pueden evitar problemas familiares futuros respecto a escrituras y testamentos”.

En la jornada se ofrecerán descuentos que van de un 10 a un 80 por ciento en trámites como:

Regularización de escrituras de inmuebles,

Testamentos,

Sucesiones testamentarias e intestamentarias,

Constitución de régimen.

De esta forma, por ejemplo, los testamentos tendrán un costo de mil 630 pesos, y para personas mayores de 65 tendrán un costo de 540 pesos. En el caso de asesorías jurídicas, éstas son gratuitas.

Olivia Sánchez Sandín, directora de Desarrollo Territorial de la Ciudad de México, señaló que esta jornada itinerante no es el único lugar donde la población podrá obtener este tipo de servicios, ya que en Tlalpan se pueden tramitar en el módulo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la calle Moneda, en el sótano del Deportivo Vivanco.

El objetivo de este evento es ayudar a los habitantes de Tlalpan a obtener documentos que les garanticen certeza jurídica y que de otra forma les sería difícil obtener por falta de recursos.

A decir de Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, al iniciar hace 20 años las jornadas notariales, solo un 20 por ciento de la ciudadanía contaba con escrituras, cifra que, gracias a esta actividad aumentó en 2019 al 50 por ciento.

