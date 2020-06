La Cámara de Diputados toma acciones contra denuncias de abuso sexual en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso de prevenir y atender cualquier acto de violencia en contra de las mujeres, por lo que inmediatamente después de que se informó sobre posibles hechos de abuso sexual en el servicio médico en contra de trabajadoras y prestadoras de servicio social de este recinto parlamentario, se tomaron las siguientes medidas:

La Secretaría General instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Unidad para la Igualdad de Género a trabajar de manera coordinada para la debida observancia de los protocolos instrumentados para prevenir y atender los actos de violencia.

De conformidad con los “Lineamientos del Comité para la Institucionalización de la Política de Igualdad y no Discriminación y del Procedimiento para Prevenir y Atender Actos de Violencia, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral”, aprobados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el pasado 12 de febrero, y presentados por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, y la secretaria General de este órgano parlamentario, Graciela Báez Ricárdez, el día 5 de marzo del año en curso, la Cámara de Diputados tomó las siguientes acciones:

Administrativas: Se presentaron tres de las víctimas en su calidad de trabajadoras con el objeto de hacer la declaración correspondiente, y a presentar su queja ante la Contraloría Interna, y dar inicio al procedimiento administrativo con número de expediente DGQDI/1.3/217/2020.

Laborales: Se rescindió el contrato por honorarios del Dr. RJRP (lo anterior, para respetar la garantía de presunción de inocencia y el sigilo de la investigación penal), de forma unilateral, sin responsabilidad para Cámara de Diputados y sin gratificación alguna.

Penales: Se brindó acompañamiento jurídico a tres de las víctimas de abuso sexual, las cuales el día 6 de marzo de 2020, acudieron a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales, para ser entrevistadas y presentar su denuncia con numero de Carpeta de Investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-06-02/00334/03-2020.

