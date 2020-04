La Comisión de Vigilancia de la ASF buscará desahogar pendientes legislativos

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en reunión virtual, plantearon establecer mesas de trabajo semanales, para desahogar, a través de este mecanismo, los pendientes legislativos.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), expuso que hay diversos temas en las subcomisiones que podrían ser revisados. Por ello, pidió hacer un listado de los tópicos, que podrían ser analizados los días martes, a las 13:00 horas.

Informó que se han recibido los siguientes documentos: Análisis e informe de la situación económica, finanzas públicas y deuda pública al cuarto trimestre de 2019; Cuaderno de análisis del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019; Opinión técnica del plan estratégico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 2018-2026.

También, el Análisis del programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019; Opiniones técnicas de la cuenta comprobada y la plantilla de la ASF, así como el Informe sobre el registro de excepción y detención de las solicitudes y denuncias procedentes de la sociedad civil, es decir, la contraloría social.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) expresó que dado el panorama que se vive en el país, se requiere de las acciones de las y los legisladores, por lo que sugirió reuniones semanales con el propósito de desahogar los pendientes.

A la propuesta se sumaron las diputadas Gloria Romero León (PAN), y Marcela Guillermina Velasco González (PRI), así como el diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena), quienes se congratularon por desahogar los trabajaos de las subcomisiones.

Borrador sobre lineamientos de declaraciones de la ASF

En la reunión virtual, las y los legisladores conocieron por parte de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia, el borrador de los “Lineamientos para la presentación y registro de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, su conexión con la plataforma digital nacional, así como para el sistema de evolución patrimonial”.

La diputada Gloria Romero León (PAN) destacó que más de dos mil 500 servidores públicos de la ASF deberán presentar la declaración patrimonial y “eso es una carga de trabajo para la UEC”.

Ampliación del periodo

Marcela Guillermina Velasco González, diputada del PRI, se congratuló que la Secretaría de la Función Pública haya ampliado el periodo para cumplir con esta responsabilidad hasta el 31 de julio, y dijo que hay dos formatos: el patrimonial y el de intereses.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) expresó su interés por aclarar el tema de conflictos de interés, porque “eso cada quien lo interpreta a su gusto; hemos visto en algunas fracciones o en comisiones que hay conflicto de interés, ya que es una situación ambigua y depende de laxitud”.

Del mismo grupo parlamentario, el legislador Marco Antonio Andrade Zavala externó su inquietud por las declaraciones sobre conflicto de interés y aclaró que este acuerdo sólo será para los servidores públicos de la ASF.

Intervención del titular de la UEC

El titular la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia, David Villanueva Lomelí, destacó que se desarrolló una aplicación para cumplir con los lineamientos legales, administrativos y tecnológicos que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer para que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses sean técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional.

Indicó que en la ASF había alrededor de 750 obligados a presentar esta declaración y ahora serán tres mil 500, lo cual multiplica la responsabilidad de la UEC.

El desarrollo informativo denominado “declarauec”, dijo, permitirá que los servidores públicos de la Auditoría puedan dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con su declaración patrimonial y también de intereses.

Precisó que este sistema y la información que se registre estarán bajo el resguardo de la UEC, con el apoyo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. “Ahora el total del personal del ente fiscalizador va a realizar su declaración patrimonial en línea y en un formato simplificado o completo”.

