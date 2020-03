La economía mexicana sufrirá caída de 4% este año, estima el IMEF

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) bajó su estimación del PIB para este año de 0.6 a -4%. El instituto formado por personas destacadas del ámbito de las finanzas hizo esta nueva encuesta a raíz de los impactos económicos de la epidemia del nuevo coronavirus.

La caída del PIB de México este año va de la mano de una “recesión global”, similar a la crisis económica del 2008, detalló el IMEF.

El IMEF prevé que en 2021 la economía repunte de crecimiento de 1.55% del PIB.

Antes de la llegada de la epidemia el IMEF estimaba un crecimiento de 376,750 nuevos empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social este año; ahora se proyecta que se perderán 150,000.

Por otro lado, el IMEF también cambió su pronóstico para este año de la inflación de 3.5% a 3.9% y espera que baje a 3.8 el próximo año.

Sobre la política monetaria, los expertos financieros estimaron que el Banco de México bajará su tasa de interés este año a 5.5%, 50 puntos base menos que su estimado anterior.

AM.MX/fm

