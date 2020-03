La Salud de los mexicanos, prioridad para GINgroup

Centro Médico GIN, hospital general de alta especialidad en pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía general, de trasplante, de corazón, neurológica, y más.

SportsClinic, clínicas especializadas en atención médica deportiva, traumatología, ortopedia, que ofrecen servicios de cirugía ambulatoria.

Ciudad de México, a 2 de marzo.- GINgroup, empresa 100% mexicana especializada en la Administración Integral del Talento Humano, desde hace poco más de 39 años, ha reforzado uno de sus pilares más sobresalientes que benefician a la sociedad mexicana: la salud.

Recientemente, el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, presidente de la compañía, ha fortalecido, de la mano de GINmedical, empresa dirigida por el Dr. Ricardo Mondragón, una serie de iniciativas que garantizan la salud de los mexicanos en la que ofrece un muy buen servicio médico no sólo para sus colaboradores, sino para todas las personas, y es que actualmente cuenta con tres sucursales de SportsClinic que se encuentran en la Ciudad de México, y el Centro Médico GIN, ubicado en Toluca.

Entre los servicios que ofrece en el Centro Médico GIN, destaca la atención de hospital general de alta especialidad en pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía general, de trasplante, de corazón y neurológica, por decir sólo algunos. Además, en las clínicas SportsClinic, especializadas en atención médica deportiva, traumatología, ortopedia, se ofrecen servicios de cirugía ambulatoria, pues cuentan con quirófano equipado para atender problemas relacionados a estos padecimientos, incluyendo cirugía plástica e incluso, otorrinolaringología.

Como parte de la responsabilidad que asume la mexicana de Beyruti Sánchez, el Dr. Mondragón explica que las mejores medidas de prevención en servicios médicos, es la atención a las alertas que da el cuerpo y realizarse chequeos generales, a partir de los 35 años de edad, para que se puedan detectar a tiempo factores de riesgos.

Dentro de los planes que GINgroup tiene para este 2020, es la expansión de sus servicios con la construcción de un siguiente Centro Médico GIN ubicado en Satélite, al norte de la Ciudad de México, en el que también prevén servicios de especialización avanzada y torre de consultorios atendidos por especialistas de primer nivel.

