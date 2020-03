La Secretaria de Salud y la Cofepris tienen que implementar cercos sanitarios más estrictos y eficientes: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud de todas y todos los mexicanos es prioridad y no podemos permitir que se juegue con ello, es necesario que las autoridades en materia de salud redoblen esfuerzos y proporcionen información veraz, porque sin salud no existe bienestar, ni calidad de vida, afirmó la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Adriana Díaz Contreras.

Alertó sobre la gravedad que en el Hospital Regional de PEMEX Tabasco se confirmaron seis muertos a causa de suministrar un producto contaminado en el lote C18E881 de Heparina Sódica, con caducidad de enero 2021, y que el número de pacientes bajo tratamiento médico es de 53.

En ese sentido, la dirigente nacional exigió que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud implementen cercos sanitarios, de supervisión y de control de calidad más estrictos, pues permitir que medicina contaminada llegue a un centro de salud es negligencia de su parte.

“Esperaremos a que las autoridades competentes resuelvan la investigación correspondiente y deslinden o finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables. No podemos permitir que se juegue con la salud como lo hizo Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz”, recordó.

Enfatizó que el gobierno federal no debe permitir la negligencia en la administración y menos en el campo de la salud.

Señaló que en las últimas semanas el PRD ha trabajado en la campaña #YoTeDefiendo que promueve amparos para derechohabientes del Seguro Popular que no están recibiendo sus tratamientos a consecuencia del cambio a INSABI. “En seguimiento a esos casos también supervisamos la entrega de medicamentos para el correcto tratamiento, porque de lo contrario la salud del paciente puede estar en riesgo”, subrayó.

Finalmente, dijo que el PRD seguirá acompañando a la ciudadanía para salvaguardar su integridad y derecho de acceso a un sistema de salud eficiente y de calidad.

