La UIF, brazo ejecutor de AMLO para sus venganzas políticas: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es el brazo ejecutor de Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo solamente venganzas políticas, lejos de ser el garante que cumpla con el debido proceso en todas las investigaciones.

Lo anterior luego de que el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero criticó que haya declaraciones desde la UIF sobre denuncias con poco criterio, sin verificar la presunción de inocencia en cada caso y vulnera los debidos procesos legales, lo que pone a la Fiscalía a su cargo en una crisis procesal.

En ese sentido, el PRD dijo que pareciera que la dependencia sólo ha cumplido con las investigaciones en contra de estos personajes que están en contra de la 4T, pero no actúan igual cuando se trata de revisar a integrantes del propio gobierno como el caso de Manuel Bartlett, con quien no se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes y los hechos de corrupción expuestos se escondieron debajo de la alfombra.

Ante estos hechos, consideraron que el trabajo de la Unidad ha sido ineficiente y se ha convertido en un fiscal que ataca solamente a los adversarios políticos de López Obrador y tal parece que tiene amedrentada a buena parte de la clase empresarial y a los adversarios políticos del presidente.

En ese sentido, los dirigentes perredistas cuestionaron que el mismo Presidente de la República haya declarado en su conferencia matutina que Santiago Nieto no hace nada sin su consentimiento, por tanto no se puede confiar en la libertad de los órganos autónomos, ya que todos están sujetos a lo que mande López Obrador.

No olvidemos que la UIF, es un organismo creado con la finalidad de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por tanto, es una labor delicada y de suma importancia que no se puede sujetar a lo que diga una sola persona, aseguraron.

Finalmente, los dirigentes perredistas advirtieron que el PRD siempre estará del lado de que se combatan los delitos de corrupción y evasión, sin embargo, es necesario romper con el vínculo del crimen organizado y el poder político, pues en el caso de la UIF, está claro que el presidente es cómplice de los casos que hasta el momento se han denunciado.

AM.MX/fm

