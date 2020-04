Lanzan primer tráiler de ‘Extraction’, la nueva cinta de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth

CIUDAD DE MÉXICO.- Chris Hemsworth ha dejado de lado la capa y el martillo de Thor para portar armas de gran calibre en el primer tráiler de Extraction, la nueva cinta de acción de Netflix.

Extraction cuenta la historia de Tyler Rake, un mercenario a sueldo del mercado negro que es contratado para una misión de rescate. Rake enfrentará el desafió más mortal de su carrera intentando salvar al hijo de un criminal internacional que fue secuestrado para desatar una guerra entre dos bandas de narcotraficantes.

La película está basada en la novela gráfica Ciudad de Ande Parks y el guion ha estado a cargo de Joe Russo. El elenco de la cinta lo completan David Harbour, Golshifteh Farahani, Derek Luke, Rudhraksh Jaiswal y Chirs Jai Alex.

La película fue filmada en India y Tailandia y cuenta con Anthony y Joe Russo como productores. La dirección estuvo a cargo de Sam Hargrave quien ya había colaborado con los Russo en Capitán América: El soldado del invierno como coordinador de acrobacias.

La cinta estará disponible en la plataforma el próximo 24 de abril.

