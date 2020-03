Las 10 series y películas más buscadas en México durante la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de coronavirus que se vive actualmente ha afectado de muchas maneras la industria del entretenimiento, sin embargo, los servicios de streaming se han visto beneficiados pues un gran número de personas permanece en casa y disfruta de diferente contenido a través de estos.

Roku, el sistema que convierte a tu televisión en Smart TV, compartió una lista de 10 películas y series más buscadas durante este tiempo de aislamiento en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Cinépolis Klic y Blim. A continuación te presentamos el listado.

10.- Tarzán

El clásico animado de Disney que cuenta la historia de un joven que es crece en la jungla luego de ser adoptado por una manada de gorilas cuando era un bebé se encuentra en la décima posición y está disponible a través de Cinépolis Klic.

9.- Grey’s Anatomy

La series que comenzó trasmisiones desde 2005 se encuentra vigente hasta nuestros días y ocupa la novena posición en este listado. Esta es la única producción disponible en Netflix que ha entrado en este top 10.

8.- La Rosa de Guadalupe

Uno de los seriados más famosos y con más televidentes en México entra a este top en la posición número 8. El programa que narra en cada capítulo un milagro de la Virgen de Guadalupe no sólo es uno de los más vistos en la televisión abierta nacional sino también en Blim TV.

7.- Avengers: Infinity War

Aunque la secuela de esta cinta, Avengers: Endgame, se convirtió en la película más taquillera de la historia, parece que el público prefiere Infinity War y se queda con el séptimo sitio de este listado. Esta cinta se encuentra disponible en HBO Go y Cinépolis Klic.

6.- Los Simpson: La película

Disponible en Cinépolis Klic, el primer largometraje de la familia amarilla más famosa del mundo se encuentra en el sexto lugar.

5.- Juego de gemelas

Esta cinta de Disney que ya se ha convertido en un clásico sigue siendo una de las preferidas por los más chicos y los no tan chicos de la casa. Aunque es transmitida constantemente a través de Disney Channel y Canal 7, la película se encuentra disponible en Cinépolis Klic.

4.- Coco

Para los que se quieren poner más sentimentales estando en casa, Coco es la opción. La cinta que fuera galardonada con el Oscar a Mejor película animada se encuentra disponible en Cinépolis Klic.

3.- Jumanji: El siguiente nivel

A pesar de que su paso por la salas de cine no logró el impacto esperado, parece que ha logrado un gran éxito a través del streaming. La cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Jack Black puede ser vista a través de Cinépolis Klic.

2.- Sonic: La película

Esta cinta se convirtió en la adaptación cinematográfica de un videojuego más exitosa hasta ahora y prueba de ello es que la gente sigue buscando y disfrutando esta cinta a través de internet.

1.- Contagio

A pesar del tiempo en el que nos encontramos, parece que el público mexicano disfruta de películas apocalípticas como esta. La cinta dirigida por Steven Soderbrgh puede ser vista a través de Roku TV y YouTube.

