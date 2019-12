Las evaluaciones de 360 grados para cumplir la NOM 035 según Runa

/COMUNICAE/

Para definir los factores de riesgo de la NOM 035, se pueden realizar encuestas y evaluaciones de 360 grados entre los colaboradores

Mucho se ha hablado acerca de la NOM 035 que estipula la obligación de las empresas de detectar los posibles factores de riesgo psicosocial, pero poco de las formas de detección o de maneras de implementar estas iniciativas de manera más práctica ya que hay muchas dudas al respecto y se pueden resolver con evaluaciones de varios tipos, sobre todo de 360 grados.

¿Qué es la evaluación de 360 grados?

Cuando se piensa en realizar una evaluación de este tipo debe pensarse que es para medir las competencias de los trabajadores en una empresa, ya que busca ser una evaluación de desempeño integral en la que se muestren cuatro aspectos principales: medir el desempeño, evaluar sus habilidades, diseñar programas de capacitación y crear planes de carrera.

Estos aspectos se logran con 4 puntos de referencia ya que se buscan los puntos de vista de jefes, colegas, subordinados y clientes; además debe completarse con una autoevaluación que cuente con una introspección por parte del empleado sobre su desempeño, esto también con la finalidad de que la retroalimentación sea lo más objetiva y útil posible.

En cuanto a la NOM 035 se puede decir que es una norma que busca identificar y disminuir los factores de riesgo psicosocial, que si bien pueden clasificarse como actitudes en el equipo de trabajo que vulneren la armonía y generen un clima de violencia hasta detalles con las instalaciones como el aire acondicionado; una forma de cumplir con esta regulación es buscando la estabilidad del trabajador.

Más que buscar cumplir para no tener una multa, lo que debería buscarse es la estabilidad emocional, laboral y familiar de los empleados, este tipo de evaluaciones junto con cuestionarios anónimos pueden ser las dos herramientas principales para cubrir lo necesario previsto por la norma y sobrepasar las expectativas.

Lo más importante es tener un equipo motivado que trabaje en armonía y estas iniciativas son el claro reflejo de que ahora se piensa que la felicidad dentro del espacio de trabajo de los colaboradores influye directamente en su productividad y mejora su calidad de vida, por lo que no debe ser tomada a la ligera esta iniciativa.

