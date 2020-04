Listo el Congreso para la reasignación de recursos en atención a la emergencia sanitaria: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el Congreso de la Unión podría volver a sesionar para discutir la iniciativa presentada por el Presidente de la República que busca modificar la Ley Federal de Presupuesto y Disciplina Financiera para reasignar recursos de las Secretarías y la Administración Pública Federal, y destinarlos a la emergencia sanitaria.

En entrevista en Palacio Nacional, en donde se reunió con el Titular del Ejecutivo, el legislador agregó que seguramente se abrirá una convocatoria para sesionar en los próximos días. Si es ley, serán ambas Cámaras; si es sólo el presupuesto, será labor exclusiva de la Cámara de Diputados, detalló.

El senador reiteró que es momento de cerrar filas con el Presidente de la República, quien tiene la legitimidad democrática como jefe de la nación, y hacer lo que a cada quien le corresponde para enfrentar la pandemia por COVID-19, la cual considero dolorosa para México y el mundo. Es un momento donde no puede haber regateo, división ni mezquindad, apuntó.

Sobre el asunto de los recortes en sueldos, aguinaldos y prerrogativas laborales de funcionarios, Monreal Ávila explicó que tendrán que ser voluntarios, pues la Ley Federal del Trabajo los establece como derechos irrenunciables.

Detalló que para que proceda y se destine a un fin distinto el aguinaldo, el funcionario tendrá que endosar un cheque a la causa noble que se propone; pero la ley está por encima de cualquier decreto. “Quienes se sometan a una donación voluntaria, es asunto de ellos en el momento de solidaridad”, puntualizó

Respecto al precio del petróleo, el legislador informó que la Comisión de Energía del Senado de la República está revisando con mucho cuidado lo que está pasando.

Dijo que es un mal momento, por lo que se tiene que rediseñar la estrategia de Petróleos Mexicanos frente a la pandemia y lo que en el mundo está sucediendo. Se debe recomponer y establecer una nueva estrategia, afirmó.

