Llama Agricultura a consumir pescados y mariscos frescos de producción nacional durante Cuaresma 2020

Vinculan a proceso a ex funcionario que avaló cambios al Colegio Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el propósito de fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas de producción nacional durante esta temporada de Cuaresma 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural exhortó a la población a elegir pescados y mariscos frescos, que son de alto valor nutrimental y aportan múltiples beneficios para la salud.

A través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la dependencia federal detalló que los productos más consumidos durante esta temporada son los pescados, entre los que se encuentran la tilapia, curvina, bagre, cintilla, jurel y lisa, entre otros, cuyos precios promedio por kilogramo oscilan entre los 45.00 pesos y 129.00 pesos el kilogramo, dependiendo de la especie.

Precisó que la cadena productiva de pescados y mariscos trabaja de manera regular abasteciendo los más de dos mil establecimientos de distribución y puntos de venta (supermercados, mercados públicos y pescaderías) en los que se comercializan, en promedio durante esta temporada, aproximadamente 65 especies de pescados y mariscos.

La tilapia es una especie de captura y cría, que se produce en todo el territorio nacional. Su carne aporta cantidades importantes de selenio, un potente antioxidante que favorece al sistema inmunológico, además es baja en grasas y contiene un elevado contenido energético.

La curvina es otro de los más demandados en la gastronomía, toda vez que, además de su sabor característico, es un pescado que contiene un alto porcentaje de nutrientes como sodio, potasio, calcio, magnesio y vitamina A.

El bagre, como una especie de pesca y de acuacultura, está dentro de los pescados que, al ser consumido, puede reducir el riesgo de enfermedad de las arterias, potencializar el crecimiento y desarrollo del cuerpo en niños y jóvenes, es bajo en colesterol y contiene 185 kilocalorías por cada 100 gramos.

La lisa es un pescado que se produce durante todo el año en los litorales del océano Pacífico y golfo de México. Posee un alto contenido energético y nutrientes como calcio, potasio, hierro y magnesio, que contribuye a mantener el cuerpo en buena forma. Esta especie puede prepararse ahumada, al mojo de ajo, asada, capeada, frita y tatemada, en caldo corto, al horno o a la parrilla.

Otro pescado que es muy demandado en época de Cuaresma es la cintilla, pesquería que se desarrolla solamente en algunos estados colindantes con el océano Pacífico y el golfo de México. Posee un alto contenido energético, además de aportar potasio y sodio, es una especie que fácilmente puede ser preparada en caldos o en guisos que combinen otros elementos de la gastronomía mexicana.

El jurel es también uno de los pescados que entra en la lista de los preferidos por el consumidor. Esta pesquería se lleva a cabo en los estados litorales de México.

El atún es una de las especies marinas con múltiples opciones de preparación, ya que puede consumirse crudo en medallones de lomo hasta el común enlatado en aceite o agua, en ceviches, tostadas y tacos. Su exquisito sabor lo ha colocado como una de las especies de consumo preferente durante todo el año, destacando la Cuaresma.

AM.MX/fm

The post Llama Agricultura a consumir pescados y mariscos frescos de producción nacional durante Cuaresma 2020 appeared first on Almomento.Mx.