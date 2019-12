CIUDAD DE MÉXICO.- El gusto de los mexicanos respecto a lo que consumen en Netflix ha resultado muy particular, pues este año la lista de películas y series más vistas en nuestro país estuvo compuesta por comedias románticas y películas sobre mafia.

A continuación te presentamos los títulos más vistos este 2019 en México.

1.- Misterio a bordo

2.- Escuadrón 6

3.- Como caído del cielo

4.- La cita perfecta

5.- Triple frontera

6.- Historia de un crimen: Colosio

7.- La casa de las flores: temporada 2

8.- Escuadrón Suicida

9.- El Irlandés

10.- Klaus

Continúa leyendo:

Barack Obama comparte sus películas, series y canciones favoritas del 2019

AMX/KMJ

The post Lo más visto de Netflix en México este 2019 appeared first on Almomento.Mx.