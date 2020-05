López-Gatell afirma que se está aplanando la curva de contagios, pero viene la etapa más crítica de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell afirmó que hay menos contagios, pero comenzará la etapa crítica de la pandemia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario federal afirmó que paulatinamente se consigue aplanar la curva del número de infectados en el país, gracias a la coordinación con las 32 autoridades sanitarias estatales.

“Gracias a la coordinación con las autoridades de salud estatales, se está logrando reducir el número de contagios, sin embargo no deben relajarse las medidas de protección”, afirmó el subsecretario.

En el vídeo que acompaña su mensaje, el doctor López-Gatell insistió en que no se debe relajar la disciplina en la medida más importante para proteger a la población: Quedarse en casa.

“Revisando el informe epidemiológico de COVID-19 en México, me doy cuenta que vamos en general muy bien; por eso quiero expresar mi agradecimiento, en nombre de todo el equipo de salud, a los gobernadores y gobernadoras y a la jefa de gobierno” dijo el funcionario.

Por último, aseguró que México seguirá teniendo éxito en la lucha contra el COVID-19 manteniendo orden y siendo muy organizados.

Gracias a la coordinación con las 32 autoridades sanitarias estatales estamos logrando reducir los contagios. En la etapa crítica de la epidemia, que está por comenzar, les pedimos no relajar la disciplina en la medida más importante para proteger a la población: #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/dvtHTJo7MA

