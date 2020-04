López Obrador hará campaña de orientación nutricional ante casos de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se iniciará una campaña de orientación nutricional pues el coronavirus o COVID-19 afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión y diabetes, enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

“Podamos comer bien y a la hora, y repito comer bien no es comer en abundancia es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tienen menos conservadores, el país, el frijol, el nopal, tantas cosas que hay y cuidar mucho la alimentación, que ya dijimos vamos a empezar con una campaña de orientación nutricional porque el coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión, diabetes, entonces, esas enfermedades tienen mucho que ver con la mala alimentación, no es la escasa alimentación, a veces es la abundancia en alimentos dañinos”; expresó en conferencia mañanera.

Manifestó que no solo es un asunto de salud, sino también de economía porque hay alimentos que no son benéficos para la salud y son caros. Expuso que un pozol “cuesta mucho menos, que un refresco industrial y mucho menos que una caguama”.

“Con relación a las bolsitas de papas, digo no es nada más un asunto de salud, es un asunto también de economía… No es posible que se gaste en alimentos que no necesariamente nos ayudan, que son caros y nos afectan o nos pueden afectar”.

Asimismo, AMLO envió sus condolencias por las personas que han fallecido a causa del coronavirus o COVID-19: “Aprovecho para enviar nuestro pésame profundo, nuestro profundo pésame a los familiares de los fallecidos, de todos civiles y militares. Estamos luchando para que se eviten muertes, por eso el recordatorio a que sigamos las medidas de prevención”.

Hizo un llamado a continuar con las medidas de prevención y resaltó que son los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California, Yucatán y Campeche en donde sí se está cumpliendo con la cuarentena.

AM.MX/fm

