Los famosos ya se unieron al #DollyPartonChallenge, ¿y tú?

CIUDAD DE MÉXICO.— Una tendencia está enloqueciendo a las redes sociales, se trata del ya famosísimo #DollyPartonChallenge.

Y si todavía no te enteras de qué se están hablando todos y todas en las redes, ni te preocupes que aquí te explicamos.

Resulta que hace unos días, la cantante country y actriz, Dolly Parton, subió una imagen súper locochona en la que mostraba cuatro distintas fotografías suyas, ad hoc a cuatro de las redes sociales más populares, ya sabes: Instagram, Facebook, Linkedin y Tinder.

Y pues eso no le bastó a la señora Parton, pues no conforme con sacudir a las redes sociales con lo original de su posteo, se le ocurrió retar a todos sus seguidores para que llevaran a cabo la misma hazaña y, como casi no suele ocurrir en las redes sociales, todo se salió de control y esta petición se convirtió en el #DollyPartonChallenge.

Y pues los internautas ni tardos ni perezosos se dieron la tarea de recrear el posteo de la señora Dolly, porque pues a todos les pareció super divertida la comparación de las diferentes personalidades que todos adoptamos en cada una de las diferentes redes sociales donde tenemos cuenta.

Pero, el challenge se puso más divertido cuando algunos famosos se unieron y comenzaron a subir su comparativo de perfiles. Acá les dejamos algunos:

¿Ya subiste el tuyo?

