Los padres de Cameron Boyce, estrella de Disney Channel, dan detalles sobre su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de un año de la muerte de la estrella de Disney Channel, Cameron Boyce, los padres del joven de 20 años que perdió la vida por muerte súbita en epilepsia, (SUDEP, por sus siglas en inglés), revelaron más detalles de ese fatídico momento.

En una emisión del programa The Doctors, Victor y Libby Boyce, padres de Cameron revelaron detalles inéditos de la muerte de su hiijo. La pareja contó que la noche antes de la muerte del joven actor, fueron a cenar y se divirtieron mucho.

“El 5 de julio Cameron, mi hija Maya (su hermana), Libby y yo fuimos a cenar. Nos sentamos afuera mientras bromeábamos y sonreíamos como solíamos hacerlo, fue una noche realmente divertida. La cena terminó y le dije ‘te amo hijo’, ‘te amo papá’ (le respondió) …”, recordó Victor.

La terrible noticia

El papá del joven actor de producciones como Grown Ups, Jessie o Descendants relató que a la mañana siguiente recibió la dura noticia. Comentó que recibió una llamada del compañero de habitación de su hijo, para darle la lamentable noticia de su fallecimiento.

Victor iba conduciendo y tomó el camino equivocado se encontraba en completo estado de shock.

“No había manera en que eso fuera cierto, fue como una pesadilla…”.

HAPPY BIRTHDAY MAMA! You're the axis my revolves around, love you infinitely.

El padre del actor de Descendientes comentó que fue hasta el momento de la muerte de su hijo que se enteró de la existencia del término muerte súbita en epilepsia, que fue la causa de muerte de su hijo según le explicaron los médicos.

Libby Boyce, madre de Cameron, también abrió su corazón para expresar su sentir por la pérdida de su hijo.

“Me siento como en un túnel, el túnel siempre estará ahí y nunca estaré fuera del túnel. Si la gente dice ‘sal hacia el otro lado’, tú no puedes salir nunca al otro lado por esta clase de pérdida… Cameron era mi luz, nos amaba profundamente y nosotros lo amábamos profundamente a él…”, confesó.

