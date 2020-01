Los premios Oscar están a la vuelta de la esquina y esto es lo que tienes que saber

CIUDAD DE MÉXICO.— La 92 ceremonia de entrega de los premios Oscar se realizará este año el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles, Estados Unidos.

Las nominaciones serán anunciadas el lunes 13 de enero, donde diversas producciones esperan estar en la lista para contender por la estatuilla dorada que otorga la Academia.

A través del canal oficial de Youtube de La Academia se realizará la transmisión especial.

It’s almost time! #OscarNoms voting closes today. pic.twitter.com/RlgT8D1UUB

— The Academy (@TheAcademy) January 7, 2020

Lo que sabemos

Hasta el momento solo se dieron a conocer las shortlist para nueve categorías de los Premios:

Mejor Película Internacional

Mejor Documental y cortometraje documental

Mejor Maquillaje

Mejor música y canción original

Mejor cortometraje y cortometraje animado

Mejores efectos visuales

Otra vez no habrá presentador

Karen Burke, presidenta de ABC Entertainment, cadena televisiva que organiza los premios, explicó que la ceremonia sin un conductor principal “funcionó el año pasado”, por lo que se acordó mantener ese formato.

This year’s #Oscars at a glance:

Stars Performances Surprises Host

See you Feb. 9th!

— The Academy (@TheAcademy) January 8, 2020



