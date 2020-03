Lunes negro para la Bolsa mexicana; tiene su peor jornada en más de 11 años

CIUDAD DE MÉXICO.— Con una caída de 6.42 por ciento, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó su peor caída en lo que va del año en este llamado “Lunes Negro”, donde los mercados a nivel mundial reportaron grandes pérdidas.

El referencial bursátil retrocedió 6.42 por ciento a 38 mil 730.56 puntos, con un volumen de 206.5 millones de acciones negociadas. Se trata de su peor sesión desde el 22 de octubre de 2008 y su mínimo nivel de cierre desde mediados de agosto.

La Bolsa Mexicana de Valores no se salvó del lunes negro y registró una caída histórica que no se veía desde la crisis económica del 2008.

En tanto, en Estados Unidos, los tres principales indicadores de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas, el Dow Jones con 7.79 por ciento, el Nasdaq con 7.29 por ciento y el Standard & Poor´s 500 con 7.61 por ciento.

Mientras que los precios del petróleo cayeron 25 por ciento, su mayor derrumbe diario desde la Guerra del Golfo en 1991, tras el colapso de un pacto de recorte de suministros entre la OPEP y Rusia, lo que amenaza con inundar los mercados de energía con suministros tras los dañinos efectos en la demanda de la epidemia de coronavirus.

Los temores provocados en los mercados por el coronavirus se acentuaron, luego de que este fin de semana, Arabia Saudita señaló que planea empezar a producir más de 10 millones de barriles de petróleo por día a partir de abril, después de que su alianza con Rusia dentro de la OPEP+ se viniera abajo en la última reunión del grupo.

Cabe recordar que a mediodía, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom afirmó que la amenaza de una pandemia por coronavirus Covid-19 es “muy real y desigual a nivel mundial”; Alemania reportó sus primeras dos muertes por esta enfermedad, después de que Canadá anunció la primera.

