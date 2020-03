Manda a su perrita a la tienda por papas, para no contagiarse de coronavirus

NUEVO LEÓN.- En esta época de cuarentena es mejor quedarse en casa para evitar el contagio de coronavirus, pero ¿qué harías si se te antojan unas papitas? ¿Salir o mandar a tu mascota a la tienda?

Pues justamente en esta encrucijada se encontró Antonio Muñoz, un joven de Nuevo León, quien decidió mandar a su perrita a la tienda para comprar unos Cheetos y así evitar estar en contacto con otras personas en el trayecto.

El joven le colocó a la perrita una cartita en su collar, le dio la bendición y la mandó a la tienda.

Hola, señor de la tienda. ¿Puede venderle a mi perrita unos Cheetos naranjas? Rojos no porque pican. En el collar trae 20 pesos. Ojo, si no atiende bien a mi perra lo muerde”, decía el recado.

Y, ¿cómo nos enteramos? Pues porque el joven glotón subió las fotografías del suceso en sus redes sociales, las cuales se volvieron virales rápidamente.

La perrita muy bien entrenada logró llegar a la tienda y cumplir con la encomienda que le puso su amo.

Acá la vemos muy contenta, regresando sana y salva casa, con las papitas que necesitaba su dueño para saciar su antojo.

¿Mandarías a tu mascota a la tienda?

