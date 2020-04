ManpowerGroup comparte su experiencia de capacitación con autoridades latinoamericanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las estrategias de cooperación global, ManpowerGroup participó con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), presentando al Gobierno de El Salvador su experiencia con la capacitación de los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Del 15 al 17 de enero del 2020 tuvimos la oportunidad de acompañar nuevamente a la AMEXCID en la promoción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Tegucigalpa; Honduras. Durante la visita compartimos nuestros resultados y experiencias con el Embajador de México en Honduras, David Jiménez González”, explicó Carmen García, Gerente de Vinculación Académica y Gubernamental en ManpowerGroup.

Por medio de esta iniciativa, se realizaron también algunas reuniones con el homólogo del CCE en Honduras; el Subsecretario del Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Olvin Villalobos; y empresarios del sector turístico, entre otros.

“Al parecer, el programa se va a replicar en Guatemala, Honduras y El Salvador como una estrategia de cooperación internacional”, agregó la responsable de los becarios del programa en ManpowerGroup.

A inicios de febrero del año pasado ManpowerGroup recibió a sus primeros 100 becarios, quienes se inscribieron para capacitarse como reclutadores de personal. Durante el primer año de ejecución del programa, la firma de capital humano formó a más de 148 jóvenes a quienes exhortó a inscribirse en el proceso de certificación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), de los cuales 100 de ellos lograron obtener su certificación.

“Para nosotros este proyecto es de gran relevancia, porque brindamos formación a los jóvenes para que puedan estar preparados para incorporarse a un mercado laboral más desafiante, es así que hasta ahora hemos contratado a 22 becarios, quienes se suman como parte del staff de la empresa en distintas áreas y sucursales. Nuestras acciones como tutores nos valieron el que, en noviembre del 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Coordinador Empresarial nos otorgaran un reconocimiento por nuestro compromiso con el programa”, comentó Carmen García.

