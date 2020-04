Mariachis llevan emotiva serenata a pacientes y personal médico del INER

CIUDAD DE MÉXICO.— Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud por lo que un grupo de mariachis, con cubrebocas y guantes, llevaron una emotiva serenata a personal médico y pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en Calzada de Tlalpan.

Con el «Huapango de Moncayo», «El Son de La Negra» y otras canciones más, los mariachis llegaron al INER para brindar un gesto de alegría y en agradecimiento al personal médico por el trabajo que han desempeñado ante la emergencia sanitaria que se vive a consecuencia del Covid-19.

Arribaron a las inmediaciones del INER con cubrebocas y atendieron la disposición de mantener la “sana distancia” entre ellos. En tanto, los familiares de pacientes que se encuentran hospitalizadas en el INER se acercaron a agradecerles la muestra de apoyo.

“Venimos a dar serenata a los enfermos para alegrar su corazón y también a sus familiares, venimos desde la plaza de Garibaldi, con la intención de que se pongan bien y para agradecer el trabajo de los enfermeros y doctores”, comentó una mujer mariachi a El Universal.

En punto de las 13:00 horas comenzó la denominada “Serenata por la Salud” organizada por el Museo del Tequila y Mezcal e integrantes de la Unión Mexicana de Mariachis. En la convocatoria se especificó que no era un evento para público en general, puesto que no se buscaba romper las medidas preventivas, sino un evento para brindar aliento.

Además, los mariachis anunciaron que a partir del viernes 10 de abril realizarán programas para recaudar fondos y donativos en la plataforma digital Rallyup, además de que rifarán una hora de mariachis en vivo, para ayudar a más de 2 mil familias de músicos afectados por el cierre de la plaza Garibaldi y el Museo del Tequila.

