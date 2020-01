Mauricio Góngora sin posibilidades de salir libre

PLAYA DEL CARMEN.- El ex presidente municipal de Solidaridad, José Mauricio Góngora Escalante continuará en prisión preventiva acusado de daño patrimonial a las finanzas públicas por más de 754 millones de pesos.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, el ex funcionario, quien se encuentra en prisión desde hace dos años continúa en espera de su sentencia, por las carpetas de investigación -227/2017, 229/2017 y 53/2019 en las cuales es acusado de Desempeño Irregular de la Función Pública por un daño de 594 millones de pesos; y dos por peculado por 5 millones de pesos y 155 millones de pesos.

Como se recordará, Mauricio Góngora fue detenido el 25 de enero del 2018 en la Ciudad de México, luego de abandonar su escondite y acudir a un centro comercial para encontrarse con su esposa, Cinthya Osorio.

El inculpado lucía una espesa barba, lentes, gorra y una chamarra azul.

Identificado con el grupo del ex gobernador Félix González Canto, Góngora Escalante se desempeñó en la administración del también detenido Roberto Borge, como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), además de que fue presidente municipal de Solidaridad.

LE EMBARGARON PROPIEDADES

Luego de su detención y encarcelamiento, la Fiscalía General de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lograron obtener que un Juez de Control dicte el auto de vinculación a proceso en su contra por Desempeño Irregular de la Función Pública.

Como medida cautelar se le otorgó prisión preventiva, así como el embargo de bienes que corresponden a cinco predios y seis vehículos.

De acuerdo con información obtenida por Sol Quintana Roo, el ex presidente municipal está lejos de recobrar su libertad. Lo que significaría que estaría a punto de ser sentenciado, pues de las carpetas de investigación que tiene en su contra la 227/2017, 229/2017 y 53/2019. En las tres ha sido vinculado.

