Metro y Metrobús tendrán horario especial el 24 y 25 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMx).— ¿Festejarás Navidad y Año Nuevo fuera de casa? Si es así, debes tomar en cuenta que la movilidad en la Ciudad de México durante esta época es aún más complicada… Además, las autoridades capitalinas ya dieron a conocer los horarios especiales que tendrán los distintos sistemas de transportes públicos para estos días festivos.

Los días 24 y 25 de diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero el Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte operan en horarios especiales. Si te tocará trabajar o salir de casa esos días debes tener en cuenta la siguiente información

En el caso del Metro, el 24 de diciembre tendrá un horario de las 5:00 a las 23:00 horas. Para el día siguiente, 25, operará de las 7:00 a las 00:00 horas. El 31 de diciembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) operará de las 5:00 a las 23:00 horas; el día primero de enero, su horario será de las 7:00 a las 00:00 horas.

En el caso del servicio de Metrobús, éste operará el 24 de diciembre de las 4:30 a las 21:30 horas. El miércoles 25, de las 5:00 a las 0:00 horas. Para el martes 31, operará de las 4:30 a las 21:30 horas. Y el primero de enero, de las 5:00 a las 0:00 horas.

Recuerda que el Trolebús también tendrá un horario especial. El 24 de diciembre será de las 5:00 a las 22:00 horas. El 25, de las 6:00 a las 0:00 horas. Mientras que para el martes 31, operará de las 5:00 a las 22:00 horas, y el día primero de enero de las 6:00 a las 0:00 horas.

En tanto, el Tren Ligero tendrá el siguiente horario: el 24 de diciembre de las 5:30 a las 22:00 horas. El 25 de diciembre, de las 7:00 a las 23:00 horas. El martes 31 operará de las 5:30 a las 22:00 horas, y el día primero de enero de las 7:00 a las 23:00 horas. En el caso del RTP, éste conservará su horario habitual; sin embargo, “la frecuencia de paso será más baja”.

