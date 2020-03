México no restringirá vuelos ante pandemia de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que el Gobierno de México no va a restringir vuelos internacionales, luego que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus Covid-19 como una pandemia.

— ¿Se van a restringir vuelos?, se le preguntó. — No, no, no para nada.

Pero en México siguen llegando vuelos de Italia .¿Como por que no cancelarlos al igual que lo hicieron con los vuelos de china ?@lopezobrador_ @JimenezEspriu el #coronavirus los agarrara con los dedos en la puerta y los únicos afectados seremos los mexicanos 😡 https://t.co/rtXswlJpu3

— Maria Hernandez Aldu (@aldu_maria) March 11, 2020

A su salida de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal explicó que en los aeropuertos del país se van a aplicar los protocolos de seguridad sanitaria que ha marcado la Secretaría de Salud federal, que es la encargada de atender la contingencia.

“Depende de dónde vengan los pasajeros; si vienen de sitios donde hay pandemia y alguien se siente con fiebre, le toman la temperatura y se le confina, si es el caso, pero ahorita son medidas muy menores”, manifestó.

Desde hace unas semanas, diversos países han puesto restricciones de acceso a vuelos y pasajeros provenientes de países en los que se han detectado casos de covid-19, entre ellos Rusia, Italia, Israel y Honduras.

México no restringirá vuelos luego de que la Organización Mundial de la Salud (@WHO) declaró la pandemia por el #COVID19 ,señaló @JimenezEspriu, secretario de Comunicaciones y Transportes.https://t.co/sz2aiPWCIg pic.twitter.com/Ljrb4KlgcE

— Efekto TV (@EfektoTv) March 11, 2020

Jiménez Espriú participó en una reunión en Palacio Nacional, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Base Aérea de Santa Lucía.

A dicha reunión acudió, entre otros, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que de momento no se prevé el cierre de escuelas en la Ciudad de México por el Covid-19. “No estamos minimizando el tema, sino simplemente siguiendo los protocolos internacionales”, afirmó.

La mandataria capitalina aseveró que sí hay medidas de precaución en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en particular con los viajeros procedentes de Europa. “Se reciben a todos los pasajeros que pueden tener problemas, se les toma la temperatura, todo lo que se llama las medidas de contingencia epidemiológica”, apuntó.

