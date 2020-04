México no tendrá afectaciones tras acuerdo con la OPEP+: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no tendrá afectaciones luego del acuerdo al que se llegó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir la producción petrolera a nivel mundial.

Afirmó que se trabaja para afianzar la refinación del crudo mexicano y así evitar los llamados “gasolinazos“.

“Con mucho esfuerzo se detuvo la caída, fue el primer año en 14 en que no disminuyó la producción. Ahora vamos a tener que cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo y consideramos que no nos va a perjudicar esta medida”, dijo.

Indicó que se aumentará la capacidad de refinación del petróleo mexicano y con ello se busca reducir las importaciones de las gasolinas, lo que generará empleos en el país y se evitarán los “gasolinazos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el príncipe de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, fue quien más se resistía a la postura de México durante la negociación del acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir la producción.

En su conferencia mañanera, AMLO comentó: “Los que estaban reacios, más difíciles, porque de inmediato Rusia aceptó la propuesta nuestra, porque primero aceptó el presidente Trump, luego el gobierno Rusia, donde había resistencia era en Arabia”.

Respondió a sus rivales políticos, que lo critican por sus 66 años de edad. AMLO recordó que tiene la misma edad de Donald Trump, Vladimir Putin y otros mandatarios: “no son chamacos, son maduros”

“Dicen que arrastro los pies y que estoy chocheando, fíjense que importa mucho la madurez y la experiencia. A lo mejor nos entendemos con líderes del mundo porque tenemos la misma edad: con el presidente (Donald) Trump, con la canciller (Angela Merkel), el presidente de China (Xi Jinping), incluso con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no son chamacos, son gente madura, no viejos, maduros”.

Hay al menos dos jefes de Estado que se encuentran dentro del rango de edad de Andrés Manuel López Obrador: Vladimir Putin, quien ha ocupado la Presidencia de Rusia en cuatro ocasiones, está por cumplir 68 años el próximo 7 de octubre; la canciller Angela Merkel, quien está al frente del gobierno alemán desde el 2005, con 65 años.

El presidente estuvo acompañado por los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), Roció Nahle, y de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, quienes acudieron a Palacio Nacional a presentar el resultado de las negociaciones que tuvo México en la OPEP para limitar la producción de petróleo a nivel mundial.

Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, recordó como fue el diálogo: “Efectivamente, Arabia Saudita no aceptaba lo que nosotros estábamos proponiendo… la negociación pues prácticamente fue entre el presidente y una servidora… faltaba nada más tomar la votación de Arabia Saudita y todos decidieron que fuera México, quien le pidiera el voto a Arabia Saudita y estaba el príncipe y le dije: ‘excelencia quiero preguntarle si Arabia Saudita está de acuerdo en lo que se está planteando; y ya el príncipe dijo, estamos de acuerdo’. Al final el príncipe pidió un aplauso para México”.

El fin de semana, la OPEP cerró el acuerdo para recortar producción en 9.7 millones de barriles diarios. México reducirá 100 mil barriles diarios (mdb), en lugar de 400 mil.

Ante esta perspectiva y tras el rechazo de México en la negociación de la OPEP, AMLO anunció un convenio con Donald Trump, donde Estados Unidos tendría un recorte adicional de 250 a 300 mil barriles para apoyar al gobierno mexicano.

