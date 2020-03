CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el corte de este viernes por la noche, la Secretaría de Salud informó que el número de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país ascendió a 203, mientras que los sospechosos son 606 y las muertes se mantienen en dos.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, se anunció que a estos números se suman mil 111 casos descartados.

El director de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, confirmó la muerte por COVID-19 del paciente que el día anterior fue puesto como sospechoso de haber contraído la enfermedad.

Un tercio de los contagiados son mujeres y los dos tercios restantes son varones, y el 90% de los casos han recibido atención ambulatoria y el resto han sido atendidos en los hospitales, explicó el experto.

Continúa leyendo:

Para junio, el mayor número de casos de coronavirus en México: López-Gatell

AMX/KMJ

The post México suma 203 casos confirmados de COVID-19 appeared first on Almomento.Mx.