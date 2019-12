MICAELA ha atendido a 680 mujeres con Cáncer Cervicouterino en 2019

/COMUNICAE/

Durante el 2019 MICAELA prevé superar la meta de atención de 700 mujeres sin seguridad social con Cáncer Cervicouterino

El Cáncer Cervicouterino (CaCu) sigue siendo un problema de salud en el país. Desde diciembre de 2017 el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) ha impulsado el programa Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Avanzado (MICAELA), el cual se encarga de atender a mujeres con CaCu que no cuentan con algún tipo de seguridad social.

El CaCu es un crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz, y no presenta síntomas hasta que se encuentra en etapas avanzadas. La principal causa para desarrollar la enfermedad es la infección persistente del Virus del Papiloma Humano (VPH), el cual se transmite por medio de relaciones sexuales, y puede ser detectado mediante la prueba del Papanicolaou, que se recomienda realizar, al menos una vez al año, en aquellas mujeres que han comenzado con su vida sexual. Para la prevención de esta infección es recomendable la aplicación de la vacuna contra el VPH y el correcto uso del condón.

Desde sus comienzos MICAELA ha realizado múltiples esfuerzos para promover la importancia de la detección oportuna del CaCu y el uso de los métodos de prevención para la población mexicana. Parte de su trabajo es enfocado a las mujeres de comunidades vulnerables que son diagnosticadas con CaCu y no cuentan con seguridad social a fin de que su atención no les genere gastos y puedan acceder al mejor tratamiento para su enfermedad.

Este 2019, el Programa ha atendido a un total de 680 mujeres con CaCu, a las cuales se les ha dado el servicio integral, individualizado, de vanguardia y multidisciplinario, en el que trabajan especialistas en nutrición, psico-oncología, algología y oncología médica durante y después de su tratamiento.

Conociendo la importancia de atender esta enfermedad, para el 2020 el programa MICAELA seguirá trabajando para llegar a más mujeres que necesitan el apoyo. Todas las mujeres interesadas en el programa pueden visitar las redes sociales:

Aquellas que deseen más información pueden ponerse en contacto al número de teléfono: 55 5628 0400 ext. 10036, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00.

