Morena está tomando actitudes semejantes a las del PRI hace 20 años: Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que su partido está viviendo una “involución”, pues está tomando actitudes parecidas a las que tenía el PRI hace 20 años.

“Estamos viviendo una involución porque Morena está tomando actitudes semejantes o peores las que tenía el PRI hace 20 años, simulando que el país era democrático”, mencionó el legislador en entrevista con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula.

Lo anterior fue mencionado debido a que hace un par de días, Muñoz Ledo criticó el actuar de la Guardia Nacional para contener a migrantes centroamericanos en la frontera de Chiapas, por ello, recordó lo que en su momento dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dijo que no habría represión en su gobierno, lo ha dicho innumerables veces, el gobierno debe dar una explicación y debe castigarse a los culpables y a la impunidad”, aseguró el legislador.

Debido a lo anterior, Porfirio destacó que no quiere un “partido de Estado, queremos un partido democrático, sino, volvemos al pasado”.

