Mundo geek de luto tras la muerte de Gus Rodríguez, creador de Nintendomanía

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez confirmó la muerte de Gus Rodríguez, conductor, productor, guionista y gamer que trabajó a lado del comediante durante varios años.

Eugenio lamentó la muerte de Gus quien fuera uno de sus mejores amigos pues trabajaron de la mano en programas como Al derecho y al derbez, Derbez en Cuando, XHDЯBZ y La familia P. Luche. Además, Rodríguez fue la mente detrás de uno de los personajes icónicos de Derbez: Armando Hoyos.

Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7

Gus fue el creador y conductor principal del programa Nintendomanía, que fue transmitido en TV Azteca en 1995, y en el cual explicaba las novedades y trucos de los videojuegos de la franquicia Nintendo, además de hablar de sus consolas hasta ese momento como NES, SNES, Gameboy, Virtual Boy y Nintendo 64.

Gus Rodríguez fue uno de los pilares que ayudó a cimentar el mundo geek en México y se convirtió en un ícono de los años 90 y de la cultura pop.

Hasta el momento la causa del fallecimiento no ha sido confirmada y su familia no ha hecho ningún tipo de declaración.

