SONORA.- Desde ayer el gobierno municipal de Nacozari de García en Sonora impuso toque de queda con un horario de 8:00 PM a 8:00 AM como medida de prevención ante la propagación de coronavirus.

La presidenta municipal, Juanita Romera, dijo que los trabajadores estarán exentos de acatar esta medida que deberán seguir todos los demás ciudadanos.

La medida se tomó por el equipo de gobierno y en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

También habrá filtros de seguridad en las entradas del municipio que estarán las 24 horas del día, hasta el 20 de abril del 2020, con el propósito de mantener seguros a los habitantes de Nacozari.

“Seguimos con las recomendaciones de mantenernos resguardados en nuestros hogares y si hay algún tipo de emergencia pueden llamar a los números de emergencia como lo son el 911, 6343420258 y 6343420274”.

Continúa leyendo:

Familia poblana ignoró la alerta sanitaria y continuaron con su vida social, tres dieron positivo al Covid-19

AM.MX/vgs

The post Municipio de Sonora declara toque de queda por coronavirus appeared first on Almomento.Mx.